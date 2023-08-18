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تقام اليوم في دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد التعاون

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ صباحاً
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق دوري روشن السعودي، اليوم مباراة النصر ضد التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

النصر ضد التعاون

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “نواف العقيدي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، أليكس تيليس، فوفانا، بروزوفيتش، تاليسكا، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

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وتنطلق مباراة النصر ضد التعاون اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” معقل النصر عبر قناة SSC.

وتبدأ مباريات اليوم في دوري روشن، بإقامة مباراة الأخدود ضد الفتح في السادسة مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق 3 مباريات في التاسعة مساءً وهم “النصر ضد التعاون، الوحدة ضد الشباب، الحزم ضد الاتفاق”.

النصر والتعاون

نتائج مباراتي الأمس

وكانت مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، انطلقت أمس الخميس بتعادل بين ضمك والرياض بنتيجة 2/ 2، بينما تقام حاليًّا مباراة الأهلي والخليج.

وقبل بدء مباراة الأهلي والخليج كان نادي الرياض تعادل مع منافسه ضمك بنتيجة 2/ 2، حيث بدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق ضمك في العودة في المباراة وإحراز هدفين عبر عبدالله العمار في الدقيقتين الـ 53 والعاشرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

أما النادي الأهلي فحقق الفوز على فريق الخليج بنتيجة 3/ 1.

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