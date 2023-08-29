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تنطلق الليلة في الجولة الرابعة من دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ ديربي النصر ضد الشباب

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
التشكيل المتوقع لـ ديربي النصر ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، الليلة ديربي النصر ضد الشباب وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر ضد الشباب 

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكون من: “نواف العقيدي، جيسلان كونان، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، سلطان الغنام، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني”.

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أما تشكيل الشباب المتوقع فسيكون مكونًا من: “سيانج جيو، فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو”.

وتنطلق مباراة الديربي بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات SSC1 HD, PLAY 10, FOX SPORT USA , SHAID VIP , S SPORT 1 HD.

وكان الفريقان تقابلا مطلع الشهر الحالي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل السلبي بينهما.

النصر ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

طاقم حكام مباراة اليوم

ويدير مباراة النصر ضد الشباب، الأمريكي إسماعيل الفاتح حكمًا للساحة وسيعاونه كل من الأمريكي كايل إتكينز ومواطنه كوري باركر، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، ألين شايمان حكمًا للفيديو وفيصل القحطاني حكم الفيديو المساعد.

وفي مباريات أمس في الدوري السعودي للمحترفين، كان أبها فاز على الفيحاء بنتيجة 2-1، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.

 

 

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