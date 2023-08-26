التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

ينتظر الجمهور مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست على ملعب “أولد ترافورد”، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع نوتينجهام فورست الذي يتواجد في المركز الـ11.

ويطمح الشياطين الحمر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست، وتحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام توتنهام، فيما يسعى الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

وتشهد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست اليوم، غياب لوك شو، حيث تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، ليصبح المدرب إيريك تين هاج في ورطة، لإصابة الظهير الأيسر تيريل مالاسيا في الجولة التحضيرية.

ويتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أندريه أونانا، آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، مايسون، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، إريكسون، أنتوني، ماركوس راشفورد وجارناتشو.