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ضمن منافسات الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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استقر المديران الفنيان الإسباني فيسنتي مورينو والإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل مباراة ألميريا ضد ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة ألميريا ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ألميريا ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب “ألعاب البحر المتوسط”.

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مباراة ألميريا ضد ريال مدريد
موعد المباراة – المصدر @UDAlmeria_Eng

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ألميريا في المركز الـ18 بدون رصيد.

ويدخل الفريق الأندلسي مباراة ألميريا ضد ريال مدريد اليوم، بهدف تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة في الملعب ذاته أمام قادش بهدفين دون رد، فيما يطمح المرينغي لمواصلة انطلاقته المميزة، والفوز في المباراة الثانية على التوالي.

ألميريا
لاعبو ألميريا – المصدر @UDAlmeria_Eng

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ ألميريا مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ دييجو مارينو، مارك بوبيل، إدجار جونزاليس، سردان بابيتش، سيرجيو أكييمي، لوكاس روبرتوني، إدريسو بابا، سيرخيو أريباس، لارجي رامازاني، آدري إمباربا ولويس سواريز.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ألميريا ضد ريال مدريد بالتشكيل التالي؛ أندري لونين، فران جارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارباخال، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

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