التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري

ينتظر الجمهور مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة كأس مصر، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز، والتأهل إلى الدور التالي.

مباراة الأهلي ضد المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب في الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، والتأهل إلى الدور التالي؛ أملًا في الحفاظ على اللقب، فيما يسعى المصري البورسعيدي للفوز ومصالحة جماهيره، بعد خسارة نهائي كأس الرابطة.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وتشهد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي غياب أكثر من لاعب عن صفوف المارد الأحمر، حيث يغيب كل من؛ ياسر إبراهيم، محمود متولي، عمرو السولية ومحمد شريف بسبب الإصابة، فيما خرج محمد عبدالمنعم من القائمة للإيقاف.

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد المصري بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المصري البورسعيدي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عصام ثروت، كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، إيزي إيميكا، حسن علي، حسين السيد، إلياس الجلاصي، حسام جريشة ومروان حمدي.