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ضمن منافسات الجولة الثالثة

التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد الهلال

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الرائد ضد الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الرائد ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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الفريق قبل مباراة الرائد ضد الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @alraedclub

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر spl

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وسيدفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الرائد ضد الهلال اليوم، حيث يأمل الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وحصد أول نقاطه هذا الموسم، فيما يسعى الزعيم لاستعادة توازنه بعد التعادل مع الفيحاء.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

ويتوقع أن يبدأ الرائد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أندريه موريرا، محمد السبيعي، عبد الله الفهد، عمر غونزاليس، حمد الجيزاني، يحيى سنبل، مامادو ندايي، منصور البيشي، محمد الدوسري، أمير سعيود وجوليو تافاريس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الرائد ضد الهلال بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد الجحفلي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ميشيل ديلغادو، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

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