مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد تشهد ظهور كيبا الأول تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل رجل أمن وأصاب آخر بالشرقية استمرار الطقس شديد الحرارة والأمطار الرعدية على عدة مناطق التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر تعليق الرحلات بمطار فنوكوفكو الروسي بعد هجمات بطائرات مسيّرة تفويض لجيوش مالي وبوركينا فاسو بدخول النيجر حال التعرض لهجوم طائرة ترامب تستعد للهبوط بمطار أتلانتا تمهيدًا لتسليم نفسه للسجن المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو تطوير روبوت جديد لقطف الفاكهة والخدمة المنزلية
ينتظر الجمهور مباراة الفتح ضد النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الـ16 بدون رصيد.
ومن المتوقع أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الفتح ضد النصر، أملًا في هز الشباك مبكرًا، حيث يطمح النموذجي لمواصلة انطلاقته المميزة، وتحقيق الفوز، فيما يسعى العالمي لمصالحة جماهير بعد بدايته المخيبة.
ويتوقع أن يبدأ النموذجي مباراة الفتح ضد النصر اليوم، بالتشكيل التالي؛ جاكوب ريني، علي الزبيدي، قاسم لاجامي، جايسون دينايير، عبدالله اليوسف، سفيان بن دبكة، بيتروس، كريستيان تيو، لوكاس زيلارايان، مراد باتنا وفراس البريكان.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.