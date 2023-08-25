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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الفتح ضد النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الفتح ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الـ16 بدون رصيد.

الفريق قبل مباراة الفتح ضد النصر
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الفتح ضد النصر، أملًا في هز الشباك مبكرًا، حيث يطمح النموذجي لمواصلة انطلاقته المميزة، وتحقيق الفوز، فيما يسعى العالمي لمصالحة جماهير بعد بدايته المخيبة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

ويتوقع أن يبدأ النموذجي مباراة الفتح ضد النصر اليوم، بالتشكيل التالي؛ جاكوب ريني، علي الزبيدي، قاسم لاجامي، جايسون دينايير، عبدالله اليوسف، سفيان بن دبكة، بيتروس، كريستيان تيو، لوكاس زيلارايان، مراد باتنا وفراس البريكان.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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