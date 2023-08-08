التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشباب

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء غد مباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال ضد الشباب

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.

أما تشكيل الشباب المتوقع فسيكون مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.

كيف تأهل الفريقان ؟

وكان الهلال تأهل على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي يوم السبت الماضي، أما الشباب فتأهل على حساب الوحدة الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث ينال البطل 6 ملايين دولار أمريكي، أما الوصيف فيحصل على مليوني ونصف المليون دولار، من يصل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، ومن يتواجد في ربع النهائي ينل 150 ألف دولار، أما كل فريق ودع من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الهلال ضد الشباب سيواجه الفائز من مباراة النصر والشرطة العراقي في نهائي البطولة العربية مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.