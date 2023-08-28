التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتفاق

تترقب الجماهير مباراة الهلال والاتفاق ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وسط صراع شديد من الفريقين لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتفاق عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الرابع.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان خورخي جيسوس وستيفن جيرارد بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والاتفاق، حيث يسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يأمل فارس الدهناء لمواصلة نتائجه المميزة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأزرق، مباراة الهلال والاتفاق بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، على البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، مالكوم، سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتفاق مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ باولو فيكتور، سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله الخطيب، على هزازي، جوردان هندرسون، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، روبن كوايسون وموسى ديمبيلي.