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يجمع بين فريقي الهلال والنصر

التشكيل المتوقع لنهائي كأس الملك سلمان للأندية

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
التشكيل المتوقع لنهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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استقر المديران الفنيان خورخي جيسوس ولويس كاسترو، على التشكيل الأساسي لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

موعد مباراة الهلال ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @UAFAAC

التشكيل المتوقع للهلال والنصر

ويتوقع أن يدفع جيسوس وكاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية الهلال والنصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، ومنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق هذا الموسم.

جيسوس وكاسترو قبل نهائي كأس الملك سلمان للأندية
جيسوس وكاسترو – المصدر @UAFAAC

ويتوقع أن يبدأ الهلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية، بالتشكيل التالي؛ حبيب الوطيان، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو ومالكوم.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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