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رونالدو وبنزيما وحمدالله يقودون الهجوم

التشكيل المثالي لثالث جولات دوري روشن

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
التشكيل المثالي لثالث جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار، ليقود التشكيل المثالي بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا والتشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وجاء رونالدو في الصدارة بتقييم 10 درجات، بعد تسجيله هاتريك ضد الفتح.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وحصل نجم الهلال، سالم الدوسري على تقييم بـ9.8 درجات، بعد إحرازه ثنائية أمام الرائد، وواصل مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله التواجد بالتشكيل المثالي للمرة الثالثة على التوالي، بعد تسجله ثنائية، ونال تقييم 9.1 درجة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

واقتحم النجم الفرنسي كريم بنزيما التشكيل المثالي في دوري روشن السعودي للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تسجيله لأول أهدافه في المسابقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحصل على تقييم 8.6 درجة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

التشكيل المثالي للجولة الثالثة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، إبراهيم سيهيتش، وفي الدفاع؛ جواد الياميق “الوحدة”، محمد جحفلي “الهلال” وفاروق شافعي “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، فرانك كيسي “الأهلي” وسالم الدوسري “الهلال”، وثنائي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما، بجانب نجمي النصر، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي للجولة الثالثة

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