التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن

شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا لفريقي الاتحاد والأهلي، ليتواجد 3 من لاعبين من صفوف كل منهما في التشكيل المثالي.

فيرمينو الأعلى تقييمًا

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن التشكيل المثالي للجولة الأولى، ولفتت إلى أن نجم النادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو هو الأعلى تقييمًا بـ9.5 درجة، بعد تسجيله ثلاثية ضد الحزم.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي مالكوم على ثاني أعلى تقييم بـ8.9 درجة، بعد تسجيله لهاتريك أمام أبها، يليه مواطنه إيغور كورونادو، نجم الاتحاد، حيث نال تقييم 8.8 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الأولى

وجاء التشكيل المثالي للجولة الأول بدوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الرائد، مارتين كمبانيا، وفي الدفاع، أندري جيروتو “التعاون” وأحمد بامسعود “الاتحاد”، وثنائي النادي الأهلي، علي مجرشي وعبدالباسط هندي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ وو يونغ جانغ “الخليج”، سعد بقير “أبها”، فيرمينو “الأهلي” ومالكوم “الهلال”، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كورونادو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الأولى، كالتالي، الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الهلال، الفيحاء، الأهلي، الاتفاق، الطائي والرياض.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع التعاون، الفتح والأخدود، ويتواجد النصر في المركز الـ12 بدون نقاط، بالتساوي مع كل من؛ ضمك، الوحدة، أبها، الخليج، الحزم والرائد.