التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بلقاء النصر ضد شباب الأهلي

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في إطار لقاءات مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

النصر ضد شباب الأهلي

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا أحرز الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ 11 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية عبر عرضية من اللاعب البرازيلي بروزوفيتش.

وبعدها بسبع دقائق تمكن اللاعب يحيى الغساني من إحراز هدف التعادل لفريق شباب الأهلي في الدقيقة الـ 18 بعد هجمة مثالية لفريق شباب الأهلي.

وظل التعادل قائمًا بين الفريقين، رغم وجود أخطاء دفاعية من لاعبي النصر لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل النصر ضد شباب الأهلي مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

النصر لم يحقق أي فوز له منذ التتويج بالبطولة العربية، حيث خسر أول مباراتين في دوري روشن أمام فريقي الاتفاق والتعاون، حيث أن الفوز اليوم على شباب الأهلي وقطع خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، سيكون بمثابة مصالحة من اللاعبين للجماهير النصراوية التي أبدت غضبها على أداء الفريق، رغم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل الكرواتي بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

وينافس النصر على بطولات دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، كما خسر الفرصة في الفوز بلقب دوري روشن الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة لصالح نادي الاتحاد الذي تُوج باللقب وسيمثل السعودية في منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في الرياض.