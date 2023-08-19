وفد إيكواس التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفيحاء البنيان يشدد على دور المعلمين وشراكة الأسرة لنجاح منظومة التعليم توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد تحذير من حساب وهمي انتحل صفة مطار الملك فهد ونفذ أنشطة احتيالية ثنائية تمنح الفوز لـ توتنهام ضد مان يونايتد المرور جاهز لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي غدًا رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر متابعة عبر فلايت رادار 24 أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس غدًا دوري روشن يجمع ميريح ديميرال بـ رونالدو مجددًا
انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وكان اللاعب البرازيلي ميشايل سجل الهدف الأول لـ الهلال ولكن تم إلغاؤه.
ثم سجل اللاعب فاشيون ساكالا الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الخامسة عشرة وبعدها تعادل اللاعب عبدجالله الحمدان لأزرق الرياض في الدقيقة العشرين.
وقبل انطلاق اللقاء، كانت جماهير الهلال شهدت حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعاقد معه أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.
وأعرب نيمار عن سعادته بالانضمام لنادي الهلال موجهًا وعده للجماهير بتقديم الأفضل لتحقيق البطولات مع الفريق.
🎤شاهد أهداف الشوط الأول بصوت عيسى الحربين⤵️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/t9RHQ062rQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023