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التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفيحاء

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

الهلال والفيحاء

وكان اللاعب البرازيلي ميشايل سجل الهدف الأول لـ الهلال ولكن تم إلغاؤه.

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ثم سجل اللاعب فاشيون ساكالا الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الخامسة عشرة وبعدها تعادل اللاعب عبدجالله الحمدان لأزرق الرياض في الدقيقة العشرين.

وقبل انطلاق اللقاء، كانت جماهير الهلال شهدت حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعاقد معه أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.

وأعرب نيمار عن سعادته بالانضمام لنادي الهلال موجهًا وعده للجماهير بتقديم الأفضل لتحقيق البطولات مع الفريق.

 

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