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في الدوري الإنجليزي

التعادل الإيجابي عنوان مباراة آرسنال ضد فولهام

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
التعادل الإيجابي عنوان مباراة آرسنال ضد فولهام
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة آرسنال ضد فولهام مساء اليوم السبت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال ضد فولهام

وكان فولهام بادر بالتسجيل عبر البرازيلي أندرياس بيريرا بعد خطأ من دفاعات آرسنال في الدقيقة الأولى.

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وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد فولهام سجل فريق آرسنال هدفين عبر كل من الإنجليزي بوكايو ساكا ومواطنه إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين الـ 70 والـ72.

وعاد بعدها فولهام ليسجل هدف التعادل عبر اللاعب جواو بالينيا في الدقيقة الـ 88، وبعد المباراة أصبح رصيد آرسنال 7 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد فولهام 4 نقاط.

آرسنال ضد فولهام

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز توتنهام هوتسبير على بورنموث بثنائية دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على فريق نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، بينما تعادل كريستال بالاس مع برينتفورد بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثالثة كانت افتُتحت أمس بفوز تشيلسي على لوتون تاون بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الثالثة بلقاء بين برايتون وويست هام يونايتد، كما تقام غدًا 3 مباريات في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي حيث يلعب بيرنلي ضد أستون فيلا ومانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، بينما يواجه نيوكاسل يونايتد فريق ليفربول في ختام مباريات الجولة غدًا.

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