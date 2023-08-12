التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقام حاليًا في الطائف.
وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي النصر حيث ظهر النصر بخطورته المعهودة عبر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، وسط تألق كبير من الحارس الهلالي محمد العويس الذي أنقذ مرمى فريقه من أكثر من هدف محقق لـ النصر.
طالب لاعبو الهلال، الحكم المغربي رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للاعب روبن نيفيز لكنه رفض، كذلك دخل علي البليهي مدافع الهلال في مشادة مع اللاعب سلطان الغنام، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
رأسية بيرزوفيتش والعويس يتصدى ببراعة 🧤#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NACS0nznVe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
تسديدة قوية من الخيبري والعويس يتصدى 🔥#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/JJuWGBXwvF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023