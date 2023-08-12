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وسط تألق من الحارس محمد العويس

التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقام حاليًا في الطائف.

مباراة الهلال والنصر

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي النصر حيث ظهر النصر بخطورته المعهودة عبر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، وسط تألق كبير من الحارس الهلالي محمد العويس الذي أنقذ مرمى فريقه من أكثر من هدف محقق لـ النصر.

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طالب لاعبو الهلال، الحكم المغربي رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للاعب روبن نيفيز لكنه رفض، كذلك دخل علي البليهي مدافع الهلال في مشادة مع اللاعب سلطان الغنام، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

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