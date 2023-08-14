التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد، في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

ضغط قوي من الفريقين

وانطلقت مباراة الرائد والاتحاد المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد بقوة لهز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع الفريق الريداوي ظهر بشكل مميز.

وكاد الجزائري أمير سعيود أن يهز الشباك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنه سددها ضعيفة ليمسكها الحارس مارسيلو غروهي عند الدقيقة الثامنة، واستمرت المحاولات من الفريقين.

تعادل الرائد والاتحاد

وهدد النجم الفرنسي كريم بنزيما مرمى الرائد بتسديدة قوية، مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 26، واستمر الضغط وطالب لاعبو الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مع رومارينيو عند الدقيقة 34، ولكن لم يحسبها الحكم.

وتمكن الفريق الريداوي من تسجيل هدف برأسية رائعة من كريم البركاوي عند الدقيقة 39، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فرصة خطيرة من رومارينيو أمام المرمى عند الدقيقة 40.

وتصدى أحمد الرحيلي لرأسية رائعة من عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 45، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الرائد والاتحاد سلبيًا.