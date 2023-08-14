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ضمن منافسات دوري روشن

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد، في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

ضغط قوي من الفريقين

وانطلقت مباراة الرائد والاتحاد المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد بقوة لهز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع الفريق الريداوي ظهر بشكل مميز.

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وكاد الجزائري أمير سعيود أن يهز الشباك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنه سددها ضعيفة ليمسكها الحارس مارسيلو غروهي عند الدقيقة الثامنة، واستمرت المحاولات من الفريقين.

الرائد والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

تعادل الرائد والاتحاد

وهدد النجم الفرنسي كريم بنزيما مرمى الرائد بتسديدة قوية، مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 26، واستمر الضغط وطالب لاعبو الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مع رومارينيو عند الدقيقة 34، ولكن لم يحسبها الحكم.

الرائد والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

وتمكن الفريق الريداوي من تسجيل هدف برأسية رائعة من كريم البركاوي عند الدقيقة 39، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فرصة خطيرة من رومارينيو أمام المرمى عند الدقيقة 40.

وتصدى أحمد الرحيلي لرأسية رائعة من عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 45، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الرائد والاتحاد سلبيًا.

الرائد والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

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