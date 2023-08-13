التعادل يحسم قمة تشيلسي ضد ليفربول

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انتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.
وكان الكولومبي لويس دياز افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح.
وعاد صلاح بعدها ليسجل الهدف الثاني لـ ليفربول لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
ونجح تشيلسي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي أكسيل ديساسي في الدقيقة الـ 38.
وأضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر اللاعب تشيلويل لكن أيضًا تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة كما هي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.
وكانت مباراة تشيلسي ضد ليفربول أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.
ودفع بوكيتينو ويورجن كلوب بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الفوز، وملاحقة مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الأولى.
وجاء تشكيل البلوز في مباراة تشيلسي وليفربول، كالتالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، رييس جيمس، إينزو فرنانديز، كونور كالاغر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل، رحيم سترلينج ونيكولاس جاكسون.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل ليفربول في مباراة اليوم كالتالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح ديوغو جوتا.