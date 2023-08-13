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في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم قمة تشيلسي ضد ليفربول

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
التعادل يحسم قمة تشيلسي ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وكان الكولومبي لويس دياز افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح.

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وعاد صلاح بعدها ليسجل الهدف الثاني لـ ليفربول لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح تشيلسي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي أكسيل ديساسي في الدقيقة الـ 38.

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر اللاعب تشيلويل لكن أيضًا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

تشيلسي ضد ليفربول

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة كما هي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وكانت مباراة تشيلسي ضد ليفربول أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

تشيلسي ضد ليفربول

ودفع بوكيتينو ويورجن كلوب بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الفوز، وملاحقة مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الأولى.

وجاء تشكيل البلوز في مباراة تشيلسي وليفربول، كالتالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، رييس جيمس، إينزو فرنانديز، كونور كالاغر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل، رحيم سترلينج ونيكولاس جاكسون.

تشيلسي ضد ليفربول

على الجانب الآخر، جاء تشكيل ليفربول في مباراة اليوم كالتالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح ديوغو جوتا.

 

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