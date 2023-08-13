Icon

نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة Icon التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد Icon لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية Icon التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وليفربول Icon الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة Icon أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم Icon اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من أدوات الدين بقيمة 35.9 مليار ريال Icon السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون Icon الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم Icon استخراج قطعة مغناطيسية من أمعاء خمسيني بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة توتنهام وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بداية قوية

وبدأت مباراة توتنهام وبرينتفورد التي أُقيمت على ملعب “جريفين بارك” بشكل سريع، حيث ضغط السبيرز منذ الدقائق الأولى، ونجح في هز الشباك بعد مرور 11 دقيقة عن طريق الأرجنتيني كريستيان روميرو.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لمقتل 36 شخصًا وتدمير قرى في حرائق جزر هاواي

لقطات لمقتل 36 شخصًا وتدمير قرى في حرائق جزر هاواي

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

وأشعل الهدف المبكر المباراة، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد، وحصل على ركلة جزاء سددها الكاميروني بريان مبيومو بنجاح، ليهز شباك توتنهام هوتسبير بهدف التعادل عند الدقيقة 26.

برينتفورد
لاعبو برينتفورد – المصدر @BrentfordFC

تعادل توتنهام وبرينتفورد

واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن ينجح يوان ويسا في هز شباك السبيرز بهدف ثان عند الدقيقة 36، إلا أن النجم البرازيلي إيمرسون تمكن من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام وبرينتفورد بالتعادل.

توتنهام
لاعبو توتنهام – المصدر @SpursOfficial

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، وخطف الثلاث نقاط، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص وسط تألق دفاعي، لتنتهي أحداث المباراة بتعادل توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وتُعد مباراة توتنهام وبرينتفورد هي الأولى للسبيرز بعد رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، هاري كين إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مباراة توتنهام وبرينتفورد
جانب من المباراة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم