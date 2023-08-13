التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد

انتهت، منذ قليل، مباراة توتنهام وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بداية قوية

وبدأت مباراة توتنهام وبرينتفورد التي أُقيمت على ملعب “جريفين بارك” بشكل سريع، حيث ضغط السبيرز منذ الدقائق الأولى، ونجح في هز الشباك بعد مرور 11 دقيقة عن طريق الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وأشعل الهدف المبكر المباراة، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد، وحصل على ركلة جزاء سددها الكاميروني بريان مبيومو بنجاح، ليهز شباك توتنهام هوتسبير بهدف التعادل عند الدقيقة 26.

تعادل توتنهام وبرينتفورد

واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن ينجح يوان ويسا في هز شباك السبيرز بهدف ثان عند الدقيقة 36، إلا أن النجم البرازيلي إيمرسون تمكن من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام وبرينتفورد بالتعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، وخطف الثلاث نقاط، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص وسط تألق دفاعي، لتنتهي أحداث المباراة بتعادل توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وتُعد مباراة توتنهام وبرينتفورد هي الأولى للسبيرز بعد رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، هاري كين إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.