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ارتفاع الأرباح بنسبة ارتفعت 211%

“التعاونية” تربح 275 مليون ريال خلال الربع الثاني

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
“التعاونية” تربح 275 مليون ريال خلال الربع الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة “التعاونية للتأمين” النتائج المالية المختصرة للفترة المنتهية في 30-06-2023 “ستة أشهر” قبل الزكاة.

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه  تم تسجيل 275 مليون ريال أرباح “التعاونية” خلال الربع الثاني بارتفاع نسبته 211%.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، تعاملاته منخفضًا 79.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 11271.94 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ الاتحاد، وولاء، والدريس، واتحاد الخليج الأهلية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، والتموين، والوطنية للتعليم، والدوائية الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 9.99% .

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، ولوبريف، والراجحي، والنهدي، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، منخفضًا 939.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 23643.76 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليونين و900 ألف سهم.

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