التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

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أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تعاقده مع نجم نانت، البرازيلي أندري جيريتو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة الدكتور سعود الرشودي، أنهت إجراءات التوقيع مع أندري جيريتو، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2025.
ويلعب أندري جيريتو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت منذ صيف عام 2017، وخاض معه 176 مباراة، ونجح في حصد لقب كأس فرنسا 2022، وكان ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.
وشارك جيريتو في 36 مباراة مع نانت ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسجل هدفًا وصنع مثله، وخاض 4 مباريات بكأس فرنسا، بجانب 7 مواجهات بالدوري الأوروبي.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الفتح، يوم 13 أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.
عـذرًا ✋
كل الأبواب مُـغـلـقة 🚧#WELCOME_ANDREI pic.twitter.com/V12hgA9sPL
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 6, 2023