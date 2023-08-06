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لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تعاقده مع نجم نانت، البرازيلي أندري جيريتو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

أندري جيريتو ينضم للتعاون

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة الدكتور سعود الرشودي، أنهت إجراءات التوقيع مع أندري جيريتو، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2025.

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أندري جيريتو
التعاون يُرحب بلاعبه الجديد – المصدر @AltaawounFC

ويلعب أندري جيريتو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت منذ صيف عام 2017، وخاض معه 176 مباراة، ونجح في حصد لقب كأس فرنسا 2022، وكان ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.

وشارك جيريتو في 36 مباراة مع نانت ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسجل هدفًا وصنع مثله، وخاض 4 مباريات بكأس فرنسا، بجانب 7 مواجهات بالدوري الأوروبي.

أندري جيريتو
التعاون يُرحب بلاعبه الجديد – المصدر @AltaawounFC

التعاون يُلاقي الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الفتح، يوم 13 أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

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