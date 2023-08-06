التقديم على برامج الكلية التطبيقية في جامعة القصيم غدًا

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج التعليم عن بعد في الكلية التطبيقية للفصل الدراسي الأول 1445هـ والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وذكرت جامعة القصيم أن التقديم يبدأ غدًا الاثنين، وينتهي يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري.

استحداث تخصصات بجامعة القصيم

وكانت جامعة القصيم استحدثت 15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

كما استحدثت الجامعة عددًا من برامج الدبلوم الجديدة والتي تتضمن: الحوسبة السحابية، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وتقنية الطاقة الشمسية، والبرمجة والتطبيقات، وتصميم وتحليل النظم، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء.