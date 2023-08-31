التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد

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أعلنت وزارة الصحة، عن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين، بدءًا من غد الجمعة.
وأوضحت الصحة أن البرنامج يستهدف غير الموظفين المقبولين في مراكز وزارة الصحة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك وفقًا للشروط التالية:
وبشأن خطوات التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين فتأتي كالتالي:
ومن المقرر أن يستمر التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين حتى 30 سبتمبر المقبل.
ويراعى عددًا من الاشتراطات الأخرى وهي توافر كل من: