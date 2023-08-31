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يراعى عدم الالتحاق بوظيفة حكومية

التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، عن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين، بدءًا من غد الجمعة.

برنامج تدريب الممارسين الصحيين

وأوضحت الصحة أن البرنامج يستهدف غير الموظفين المقبولين في مراكز وزارة الصحة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك وفقًا للشروط التالية:

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  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص.
  • الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.

خطوات التقديم

وبشأن خطوات التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين فتأتي كالتالي:

  • ​الدخول على منصة وزارة الصحة عن طريف النفاذ الوطني.
  • الدخول عن برنامج تدريب الممارسين الصحيين.
  • التقديم على البرنامج وفقا للمتطلبات في نموذج التقديم

ومن المقرر أن يستمر التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين حتى 30 سبتمبر المقبل.

ويراعى عددًا من الاشتراطات الأخرى وهي توافر كل من:

  • شهادة التخرج.
  • شهادة إنهاء فترة الامتياز.
  • إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الهوية الوطنية.
  • شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم.

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