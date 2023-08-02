“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في قراره الصادر بالتمرير الثلاثاء 01 أغسطس 2023 بتوزيع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023.

توزيع أرباح نقدية

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول الخميس 10 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11636 نقطة (- 56 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق في نحو شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 73.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.

وهبط سهم أسمنت نجران، بأكثر من 2 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني إلى 7.4 مليون ريال وبنسبة 45 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأغلق سهم الصقر للتأمين، عند 16.28 ريال (- 3 %)، وكانت الشركة قد أعلنت بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية، وتراجع سهم أنابيب الشرق بأكثر من 3 %.

الأسهم المرتفعة

في المقابل، ارتفع سهم أسمنت اليمامة، بنسبة 1 % عند 36.20 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وتصدر سهم توبي، ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 %، عند 23.84 ريال، وسط تداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، وصعد سهم رتال بنسبة 1 % عند 9.15 ريال.