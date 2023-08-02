واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار “التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بتمويل سعودي.. علاج مرضى الأورام في السودان وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية زيادة رأسمال شركة “أماك” إلى 900 مليون ريال الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة
أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في قراره الصادر بالتمرير الثلاثاء 01 أغسطس 2023 بتوزيع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023.
وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول الخميس 10 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وبالأمس، أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11636 نقطة (- 56 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق في نحو شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 73.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.
وهبط سهم أسمنت نجران، بأكثر من 2 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني إلى 7.4 مليون ريال وبنسبة 45 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأغلق سهم الصقر للتأمين، عند 16.28 ريال (- 3 %)، وكانت الشركة قد أعلنت بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية، وتراجع سهم أنابيب الشرق بأكثر من 3 %.
في المقابل، ارتفع سهم أسمنت اليمامة، بنسبة 1 % عند 36.20 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
وتصدر سهم توبي، ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 %، عند 23.84 ريال، وسط تداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، وصعد سهم رتال بنسبة 1 % عند 9.15 ريال.