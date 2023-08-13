التنفيذي تطلق البرنامج التدريبي الأول المنتهي بالتوظيف للسعوديين

أطلقت شركة التنفيذي برنامج شغف التنفيذي، البرنامج التدريبي الأول المنتهي بالتوظيف للسعوديين؛ والذي يستهدف حديثي التخرج ممن لديهم الشغف للعمل في صالات التنفيذي في كافة مطارات المملكة، وتحرص شركة التنفيذي على استقطاب الكفاءات المتميزة وفق برنامج تدريبي متخصص لإثراء مهاراتهم العلمية والعملية وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية التنفيذي بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للطيران المدني.

استقطاب شغوفين

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشغوفين وتمكينهم وخلق وظائف لهم في مجال النقل والضيافة، وكذلك استقطاب الشغوفين من حديثي التخرج للعمل في صالات التنفيذي في التخصصات المطلوبة والتي تشمل مجال الضيافة، الإدارة الفندقية، والإدارة السياحية وعدد من التخصصات، كما يهدف أيضًا إلى تطوير مهارات الشغوفين ليكونوا قادة المستقبل في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى إكسابهم الخبرة العملية في إدارة صالات التنفيذي.

أنشطة تعليمية

ويتكون البرنامج من سلسلة من المراحل التي تسهم بتطوير المهارات والمعارف اللازمة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى فرصة التعلم من خبراء في مجالهم، لتزيد من أثر المشاركة في سوق العمل وتدفع رحلة مهنية قيمة، لتهيئتهم للعمل وتزويدهم بالمهارات لإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في ذات المجال، حيث سيسهم (شغف التنفيذي) في توفير الخبرات العالمية الواسعة في المجال أمام قادة المستقبل لقطاع النقل والضيافة في السعودية.

دورات تدريبية

حيث يتضمن في المرحلة الأولى دورات تدريبية معتمدة لمدة ثلاثة أشهر تتكون من برامج حول الضيافة وقواعد البروتوكول وغيرها من الدورات التي ستساهم في التطوير الخبرات والعمل، وفي المرحلة الثانية فرصة التدريب العملي في صالات التنفيذي، لتعزيز تطبيق المهارات النظرية في سياق عملي احترافي، بإشراف وتوجيه الخبراء والمختصين لاكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة طوال فترة تدريبهم إلى أن يتم توظيفهم.