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ظهرت أول حالة في شهر يوليو الماضي

التهاب الملتحمة يغلق المدارس بـ 3 مقاطعات بالهند

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
التهاب الملتحمة يغلق المدارس بـ 3 مقاطعات بالهند
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مسؤولون هنود أن ثلاث مقاطعات بولاية ناجالاند الهندية قررت إغلاق المدارس بها لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد، بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة في هذه المقاطعات.

وقال مسؤولون إن المدارس في مقاطعات ديمابور وتشموكيديما ونويلاند ستظل مغلقة حتى 26 من أغسطس الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا.

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ونقلت الوكالة عن هويتو سيما، طبيب بالبرنامج الوطني لمكافحة أمراض العيون والضعف البصري، أن أول حالة إصابة بالتهاب الملتحمة ظهرت في الولاية في شهر يوليو الماضي

 

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