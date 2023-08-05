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ضمن منافسات ربع النهائي

الجاسم يُدير مباراة الاتحاد ضد الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
الجاسم يُدير مباراة الاتحاد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكام مباراة الاتحاد ضد الهلال، ومواجهة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

حكام مباراة السد والشرطة

ومن المقرر أن يلعب السد القطري والشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

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ويدير خالد الطريس مباراة السد القطري والشرطة العراقي، ويساعده هشام الرفاعي وفيصل القحطاني، وأدهم المخادمة حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد عبدالله، ومقيم الحكام محمد الغامدي.

السد القطري
لاعبو السد – المصدر @UAFAAC

مباراة الاتحاد ضد الهلال

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في كلاسيكو سعودي قوي؛ لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @aawsat_spt

ويقود عبدالرحمن الجاسم مباراة الاتحاد ضد الهلال، ويساعده طالب المري وسعود أحمد، وسيكون محمد الشمري حكمًا رابعًا، وأحمد العلي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده جاسم عبدالله، وسعد كميل مقيمًا للحكام.

مباراة الاتحاد ضد الهلال
حكام مباراتي اليوم – المصدر @UAFAAC

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