الجامعات السعودية تكتسح تصنيف شنغهاي العالمي

ارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات شنغهاي، لعام 2023 إلى 12 جامعة سعودية مقارنةً بـ 7جامعات في العام 2022 حسب آخر نسخة من التصنيف، وذلك بعد إدراج خمس جامعات سعودية في تصنيف هذا العام.

الجامعات المدرجة في التصنيف

وجاءت الجامعات المدرجة في التصنيف على النحو التالي: جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الطائف، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك خالد، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الفيصل، جامعة القصيم، جامعة أم القرى، جامعة الجوف.

حرص دائم ومتابعة مستمرة

وجاءت نتائج التصنيف مؤكدةً الحرص الدائم والمتابعة اللذين تنتهجهما منظومة التعليم والجامعات السعودية في السنوات الماضية، مما أسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي تعكس المجهودات التي تم بذلها.

مراكز متميزة

وحققت الجامعات السعودية مراكز متميزة، إذ حافظت جامعة الملك سعود على المركز ما بين 101- 150 عالميًّا، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز التي حلّت في المركز ما بين 151- 200 عالميًّا، فيما تقدمت جامعة الطائف بشكل كبير لهذا العام بحصولها على المركز ما بين 201- 300 مقارنةً بمركزها 401- 500 في العام السابق.

5 جامعات سعودية

وشمل التصنيف لأول مرة خمس جامعات سعودية، وهي: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي جاءت في المركز 601- 700، تلتها جامعة الملك فيصل وجامعة القصيم وجامعة أم القرى في مركز متساوٍ 801- 900، ثم جامعة الجوف في المركز 901- 1000.

تصنيف شنغهاي

ويُعد تصنيف شنغهاي أحد أهم ثلاث جهات للتصنيف، إضافةً إلى كيو إس والتايمز، واللذين بالرغم من تباين معاييرهما، إلا أن الجامعات السعودية حقّقت فيهما نتائج متميزة مع كل نسخة يتم إصدارها.

8 مراتب عربية

وسيطرت السعودية لأول مرة على 8 مراتب من أصل 10 في القائمة الأعلى لجامعات العالم العربي على النحو التالي:

1- جامعة الملك سعود

2- جامعة الملك عبدالعزيز

3- جامعة الملك عبدالله

4- جامعة الطائف

5- جامعة القاهرة

6- جامعة الأميرة نورة

7- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

8- جامعة الملك خالد

9- جامعة الأمير سطام

10- جامعة قطر