تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة “الجزيرة تكافل” تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة رضيع من نزيف بالدماغ في بريدة مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم قصة امرأة سورية استعانت بالفريق السعودي لإنقاذ أهلها تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة لـ GOOGLE MEET السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا بلدية محافظة بدر تعلن عن وظائف عبر جدارات
حددت شركة الجزيرة تكافل تعاوني يوم 25 سبتمبر 2023، موعداً لعقد الجمعية العامة غير العادية، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وذلك بمنح سهم واحد لكل 5 أسهم.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه في حالة وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات منخفضاً 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.