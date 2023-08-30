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بنسبة 20% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين

“الجزيرة تكافل” تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
“الجزيرة تكافل” تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال
المواطن - فريق التحرير

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حددت شركة الجزيرة تكافل تعاوني يوم 25 سبتمبر 2023، موعداً لعقد الجمعية العامة غير العادية، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وذلك بمنح سهم واحد لكل 5 أسهم.

الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه في حالة وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات منخفضاً 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة  169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

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