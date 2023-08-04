الجماهير ترفض رحيل رياض بودبوز: صانع أفراح الأهلاوية

حرصت الجماهير الأهلاوية على دعم النجم الجزائري رياض بودبوز، بعد الأنباء المتداولة بشأن احتمالية رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنباء عن رحيل رياض بودبوز

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تُفيد برغبة الإدارة في التخلص من رياض بودبوز، قبل أيام على نهاية الميركاتو الصيفي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رياض بودبوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع سانت إيتيان الفرنسي، وقدم مستوى مميزًا معه في دوري يلو؛ ولعب دورًا بارزًا في عودته لدوري المحترفين.

رحيل بودبوز مرفوض

وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع هذه الأنباء عبر موقع “تويتر”، ودشنت أكثر من هاشتاق للمطالبة باستمراره، ومنهم؛ “رحيل بودبوز مرفوض” و”بودبوز لا يُمس”، وذلك نظرًا لمستواه وتقديرًا لدوره مع الفريق في الموسم الرياضي الماضي.

وقال محمد الحربي: “ضد رحيله لا تجي تفلسف عندك ثلاث خانات.. ما قدرت تتعاقد مع أي لاعب فيها؛ تبغى تفرط في لاعب صانع للأفراح الأهلاوية؛ اللي يفكر يفرط ما يفهم كورة، نجم قادر يشيل الوسط لحاله، لا تقولي ما هو طموح تراه لاعب في الدوري الإسباني والفرنسي يعتبر لاعب سوبر”.

وكتب يوسف الشمراني: “قرار بقائه ليس (عاطفي) بل فني وتكتيكي وتكنيكي وحتمي، رياض بودبوز (ثروة) توجب الحرب للحفاظ عليها”، وتابع: “معه تشعر كرة القدم بأنها تُمارس وفقاً لقانونها ونظرياتها ومعه يتحول المستطيل الأخضر إلى مسرح الكل فيه بين الدهشة والإنصات لعزف (يسراه) الساحرة”.

وعلق عبيد السناني، قائلًا: “على الأهلي عدم التفريط في النجم رياض بودبوز واستمراره عامل مهم كمهندس وصانع ألعاب وكعامل استقرار للفريق في هالمرحلة.. لو استغنى الأهلي عنه سنراه بالتأكيد في روشن لأن الكل يعرف قيمته الفنية التي تفوق بعض نجوم الصندوق”.

وتابع فهد: “من يفكر في رحيل هذا النجم فقسم لا يفقه في عالم الكره شيء، لاعب رسم الفرحة على شفاهنا.. لاعب يصنع للمهاجم ما يعجز عنه ويقول هيا أنت وضميرك.. موسيقار.. فكروا في تدعيم الدفاع”.