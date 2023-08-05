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وُصف أدائه بغير الموفق

الجماهير تعرض لقطات مثيرة للجدل لـ حكم مباراة الاتحاد ضد الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
الجماهير تعرض لقطات مثيرة للجدل لـ حكم مباراة الاتحاد ضد الهلال
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت جموع كبيرة من الجماهير الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم حكم مباراة الاتحاد ضد الهلال، وذلك بسبب أدائه الذي أثار الجدل في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1 وعبوره لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

لقطات أثارت الجدل

البداية كانت مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال عبر حسابه في موقع ” إكس” : ” بعد ضرب ميشايل لجوتا توقعنا قيام الحكم القطري بطرده”.

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أما الناقد الرياضي تركي الغامدي فقال: ” شكرًا لـ الهلال والاتحاد، مباراة كبيرة ومثيرة وممتعة، أسوأ ما في المباراة الحكم القطري، كان أقل من مستوى الكلاسيكو، ألف مبروك لـ الهلاليين الفوز والتأهل، هارد لك الاتحاديين”.

بينما قال الناقد الرياضي محمد البكيري والمعروف بانتمائه لنادي الاتحاد: ” الحكم القطري الشهير بالفشل، يسجل الهدف الثاني لـ الهلال من ركلة جزاء في شباك الاتحاد”.

بينما انتقد مشجعو الاتحاد الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل ومنها ركلة الجزاء التي سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني لـ أزرق الرياض، بجانب احتساب الهدف الأول لـ الهلال رغم وجود دفعة من سافيتش للاعب زكريا هوساوي مدافع الاتحاد.

أما مشجعو الهلال فانتقدوا الحكم بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للاعب الصربي سيرجي سافيتش.

ملخص مباراة الاتحاد ضد الهلال 

وكان أزرق الرياض أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون رد أحرزهما كل من الصربي سيرجي سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين الـ 14 و الـ 48 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد الهلال، قلص البرازيلي رومارينيو الفرق لـ الاتحاد محرزًا الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الـ 56، ثم نجح بعدها مواطنه مالكوم في إضافة الهدف الثالث لـ أزرق الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 70.

الاتحاد ضد الهلال

وأهدر الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد فرصة تقليص الفارق وإحراز الهدف الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 79.

سيواجه أزرق الرياض في نصف النهائي الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي.

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