الجماهير تلتف حول سيارة أنمار الحائلي بعد مباراة الاتحاد والوحدة

كشفت تقارير إعلامية عن التفاف جماهير نادي الاتحاد حول سيارة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، وذلك بعد مباراة الاتحاد والوحدة، حيث طالبوا الثنائي بسرعة التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ماذا حدث بعد مباراة الاتحاد والوحدة؟

ونشر حساب برنامج “أكشن مع وليد” عبر منصة “إكس” مقطع فيديو للجماهير الاتحادية بعد مباراة الاتحاد والوحدة وهي تطالب أنمار الحائلي في سيارته بسرعة ضم محمد صلاح.

وقال الإعلامي وليد الفراج عن الصفقة: “ليفربول يبحث حاليًّا عن بديل لصلاح ومتبقي 72 ساعة حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، سنرى ما سيحدث”.

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال بعد مباراة نيوكاسل أول أمس في الدوري الإنجليزي: “صلاح لاعب ذو خبرات كبيرة وهو بنسبة 100% باق في الريدز، لست قلقًا بسبب ما يدور حول مصير محمد صلاح فهو لاعب محترف”.

وأضاف كلوب: “لا شك أن رحيل هندرسون وفابينيو كان مؤثرًا على الفريق ولكننا نملك الخبرات للتعامل مع هذا الأمر، ومشكلة سوق الانتقالات الصيفية أن الفترة فيها تكون طويلة للغاية”.

وتابع كلوب: “رحيل صلاح أو أي لاعب حاليًّا سيكون بمثابة الكارثة”.

وفي وقت سابق، أكد موقع FootballTransfers، أن ليفربول وضع خطة بديلة، حال رحيل محمد صلاح، بعد تقديم الاتحاد لعرض مغرٍ؛ للحصول على خدماته هذا الصيف، حيث حددت نجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس بديلًا له في الريدز.

وأضاف: “هناك رغبة واضحة من المدرب يورغن كلوب في الاحتفاظ بخدمات صلاح الذي يعد أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، لكن لا يزال هناك احتمال أن يرحل بسبب القيمة المالية التي لا يمكن رفضها”.