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اللاعب الألماني كان انتقد صفقة انتقال فيجا للراقي

الجماهير تهاجم توني كروس بسبب صفقة جابري فيجا والأهلي

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
الجماهير تهاجم توني كروس بسبب صفقة جابري فيجا والأهلي
المواطن - محمد سمعه

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هاجمت الجماهير، اللاعب الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد انتقاده صفقة انضمام الإسباني جابري فيجا للنادي الأهلي.

وكانت تقارير كشفت أن فيجا صاحب الـ 21 عامًا يقترب من مغادرة ناديه الحالي سيلتا فيجو الإسباني للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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تعليق كروس

وقال كروس عن انتقال فيجا للدوري السعودي: ” أمر محرج!”.

لترد الجماهير السعودية بأن كروس لاعب منتهٍ ولم يعد لديه ما يقدمه لريال مدريد وبالتالي أصبحت مهمته الأساسية هي انتقاد صفقات الأندية الأخرى وعدم التركيز على ما يقدمه في الملعب.

بينما قالت فئات أخرى من الجماهير إن الأندية السعودية ستنافس الأندية الأوروبية بكل قوة لضم أقوى الصفقات والمنافسة على البطولات، بينما سيكون كروس متواجدًا فقط ليشاهد ما يحدث ويبكي.

جابري فيجا

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جابري فيجا

وفي وقت سابق، أشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن الأهلي اتفق مع جابري فيجا، وحدد النادي، يوم غد الجمعة، موعدًا لخضوعه للفحص الطبي قبل التوقيع.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن جابري فيجا سينضم إلى صفوف الأهلي، بعد الحصول على موافقة اللاعب، وقبول إدارة نادي سيلتا فيجو للعرض، مشددًا على أن أندية دوري روشن تُريد ضم أفضل المواهب في العالم.

وارتبط اسم النجم الإسباني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في التوصل لاتفاق معه.

جابري فيجا

وتم تصعيد اللاعب الإسباني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

وأشارت تقارير إلى أن جابري فيجا صاحب الـ21 عامًا، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو يسمح له بالرحيل مقابل دفع 40 مليون يورو.

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