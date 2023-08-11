Icon

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي Icon حريق ضخم يلتهم مجمعًا صناعيًا غرب تورونتو Icon الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية Icon اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر Icon تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن Icon مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة Icon وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن Icon 500 ريال غرامة المخالفين للائحة وسائل النقل العام Icon جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن Icon إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الفريقان يخوضان غدًا نهائي البطولة ثم أول جولة بالدوري الاثنين المقبل

الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أثنت جماهير الكرة السعودية على قرار رابطة دوري المحترفين السعودي برفض تأجيل أول مباراة لـ الهلال والنصر في دوري روشن السعودي وذلك بعد خوضهما نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية غدًا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن طلب التأجيل للناديين رُفض، حيث سيخوض الهلال مواجهته الأولى ضد أبها الاثنين المقبل في الدوري، وفي نفس اليوم يلعب النصر مع الاتفاق.

قد يهمّك أيضاً
وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة

لقطات حية لمباشرة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء

لقطات حية لمباشرة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء

وقالت فئات عريضة من الجماهير إن عدم التأجيل للفريقين يضمن الشفافية والعدالة بين كل الأندية، بينما اتجه البعض الآخر إلى أن الرزونامة مضغوطة ويجب على كل فريق تجهيز قائمة اللاعبين لتحمل ضغوطات المباريات.

الهلال والنصر في البطولة العربية

وستُقام مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، غدًا، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ مباراة نهائي البطولة العربية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم