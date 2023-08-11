الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية

أثنت جماهير الكرة السعودية على قرار رابطة دوري المحترفين السعودي برفض تأجيل أول مباراة لـ الهلال والنصر في دوري روشن السعودي وذلك بعد خوضهما نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية غدًا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن طلب التأجيل للناديين رُفض، حيث سيخوض الهلال مواجهته الأولى ضد أبها الاثنين المقبل في الدوري، وفي نفس اليوم يلعب النصر مع الاتفاق.

وقالت فئات عريضة من الجماهير إن عدم التأجيل للفريقين يضمن الشفافية والعدالة بين كل الأندية، بينما اتجه البعض الآخر إلى أن الرزونامة مضغوطة ويجب على كل فريق تجهيز قائمة اللاعبين لتحمل ضغوطات المباريات.

الهلال والنصر في البطولة العربية

وستُقام مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، غدًا، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ مباراة نهائي البطولة العربية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.