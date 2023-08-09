الجماهير لنجوم النصر: خطوة تفصلنا عن اللقب الأول

أعربت الجماهير النصراوية عن سعادتها بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية “البطولة العربية 2023″، متمنية تتويجه باللقب.

العالمي إلى النهائي

وانتهت، قبل قليل، مباراة النصر ضد الشرطة العراقي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بفوز العالمي بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وينتظر العالمي الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب التي ستنطلق بعد ساعة تقريبًا، لملاقاته في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل.

اللقب العربي الأول

وتفاعلت الجماهير مع فوز النصر عبر منصة “إكس”، حيث أشادت بنجوم الفريق وقتالهم خلال مباراة الشرطة العراقي اليوم، من أجل تحقيق الفوز، وحفزوا اللاعبين لمواصلة التألق والفوز بالبطولة العربية للمرة الأولى.

ولم ينجح العالمي في التتويج بلقب البطولة العربية من قبل، حيث إنه تأهل إلى الدور نصف نهائي في نسخة عام 1995 في الرياض، وخسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

جمهور النصر يحلم بالتتويج

وعلق الصحافي علي العنزي، قائلًا: “الحمدلله.. مبروك لجماهير النصر هذا الفوز، خطوة واحدة فقط تفصلنا عن تحقيق اللقب، وبإذن الله رجال العالمي قادرون”.

وكتب الإعلامي عبدالله بن زنان: “العالمي للنهائي رغماً عن المنافس والحكم، ألف مبروك لجماهير النصر، شكراً للاعبين الأبطال والجهاز الفني والإداري، العالمي قدم مباراة كبيرة ويستحق بجدارة الوصول للنهائي .. هاردلك للشرطة العراقي وأخواننا في العراق الشقيق”.

وقال الصحافي وليد الزهراني: “ألف ألف مبروك يا عالمي، انتصار مستحق يضع العالمي طرفًا في النهائي، خطوة تفصل النصر كبير الرياض عن أول الألقاب”، وكتب مبارك الشهري: “كان آخر الواصلين العرب للمشاركة في البطولة ولكنه أول الواصلين العرب للنهائي الكبير”.