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بعد تجاوز عقبة الشباب بثلاثية

الجماهير لنجوم الهلال: مبروك والقادم أجمل

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
الجماهير لنجوم الهلال: مبروك والقادم أجمل
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير الهلالية عن سعادتها بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية “البطولة العربية 2023″، متمنية مواصلة التألق والتتويج باللقب.

الزعيم إلى النهائي

وانتهت، قبل قليل، مباراة الهلال ضد الشباب ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق محمد كنو، مالكوم وعبدالله الحمدان.

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عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية

عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية

وضرب الزعيم موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح العالمي في الإطاحة بالشرطة العراقي.

نادي الهلال ضد الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

جماهير الهلال تبارك للاعبين

وتفاعلت الجماهير مع فوز النصر عبر منصة “إكس”، حيث أشادت بنجوم الفريق وقتالهم خلال مباراة الشباب، وذلك رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، وحفزوا اللاعبين لمواصلة التألق والفوز بالبطولة.

وكتبت منيرة الحربي: “الهلال يتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بفوزه على الشباب 3/ 1 مبروك للزعيم.. اللهم لك الحمد والقادم أجمل.. يا رب الكأس”، وعلق يوسف قائلًا: “مبروك فوز الزعيم يا عالميين وتأهله إلى النهائي”.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وعلق ريان قائلًا: “مبروك فوز الهلال رغم الطرد ينتظرنا نهائي ممتع بين قطبي الرياض”، وكتب الشمالي: “ألف ألف مبروك للزعيم وللزعماء وعلى النهائي والحافظ الله والقادم أفضل بإذن الله”.

وقال الإعلامي محمد الشيخ: “فعلها الثعلب بـ 10 لاعبين.. مبروك للزعماء، حظ أوفر لليوث”، وكتب سعيد آل مغني: “ألف ألف مبروك للهلاليين الفوز، هارد لك للشباب مباراة جميلة وقوية”.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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