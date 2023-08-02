الجماهير مُشيدة بـ الهلال: فوز وتأهل مستحق

أعربت الجماهير الهلالية عن سعادتها بأداء الفريق الأول لكرة القدم ضد الوداد الرياضي المغربي، وتأهله إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

فوز الهلال ضد الوداد الرياضي

ولعب الهلال ضد الوداد الرياضي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الأزرق بنتيجة 2\1.

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بصحبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري متصدر الترتيب بـ7 نقاط.

إشادة بالفوز والتأهل

وتفاعل الوسط الرياضي والجمهور مع فوز الزعيم عبر موقع “تويتر”، وقال نجم الكرة السعودية، سامي الجابر: “مبروك يا زعماء الثلاث نقاط والتأهل للدور القادم في بطولة تحمل اسمًا غاليًا على الأمتين العربية والإسلامية”.

وقال خالد جاسم: “السد والهلال إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية.. مبروك يا زعماء”، وكتب سعود عبدالله الحماد: “الحمدلله.. مبروك فوز الهلال السعودي، هاردلك الوداد المغربي”.

وتابع الحماد، حديثه قائلًا: “فوز وتأهل مهم وبإذن الله بوجود المحترف الأجنبي مالكوم في التشكيلة وزيادة الانسجام بين المجموعة سوف نشاهد زعيم أفضل”.

وأضاف عبدالرحمن أباعود: “مبروك لجمهور الهلال الكبير.. فوز وتأهل مستحق.. من المؤكد أن هذا ليس ما يطمح له جمهور كبير آسيا.. أرجو أن تتعدل الأمور بالتعاقد مع النواقص التي يحتاجها الفريق، وأن تتولى الجهة المسؤولة في لجنة استقطاب اللاعبين بجانب إدارة النادي حل هذه الإشكالية بشكل عاجل”.