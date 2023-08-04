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بعد اتفاق الأهلي مع إدارة برشلونة

الجمهور يترقب الإعلان عن صفقة فرانك كيسيه

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
الجمهور يترقب الإعلان عن صفقة فرانك كيسيه
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر جمهور النادي الأهلي، الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الأهلي يقترب من حسم الصفقة

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة فرانك كيسيه، حيث سيخضع اللاعب الإيفواري لفحوصات طبية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي.

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وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الأهلي توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ضم كيسيه مقابل 15 مليون يورو، وسيتم توقيع على عقود ممتدة حتى عام 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة.

فرانك كيسي
تصميم لكيسيه بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب اللاعب الإيفواري عبر موقع “تويتر”، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا اليوم، وقال الإعلامي أحمد عسيري: “تذكروا ذلك.. راح يعطي أكثر بكثير من محترفين أخذ مجيئهم صيتًا أكبر.. فرانك كيسيه قائد وهذا أكثر شيء يفتقده الأهلي”.

وعلق الإعلامي محمد الشيخي، قائلًا: “الأهلي يسابق الزمن .. الصفقات القادمة حاسمة وتمنح التوازن لخطوط الأهلي أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا”، وقال عويد العنزي: “فرانك كيسيه من برشلونة إلى الأهلي، أهلًا بك في معقل الملوك النادي الأهلي”.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسيه

فرانك كيسيه مع برشلونة

وكان فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسيه

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