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قبل بدء منافسات الموسم الجديد

الجمهور يتوقع الثلاثة الهابطين من دوري روشن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الجمهور يتوقع الثلاثة الهابطين من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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توقعت الجماهير الثلاثة الهابطين من دوري روشن السعودي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، اليوم الجمعة.

انطلاق دوري روشن

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحزم، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

توقعات الجماهير بالثلاثة الهابطين

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع منشور للأهلاوي “أبو سعد للأبد”، بشأن توقعاتهم عن الثلاثة الهابطين من دوري روشن السعودي قبل بداية المسابقة، خاصة بعدما اكتملت جاهزية الفرق بنسبة 80% تقريبًا.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، توقعات غالبية الجماهير بشأن الثلاثة الهابطين هذا الموسم، كما جاء الحزم في المركز الثاني بالاختيارات، حيث أكدوا أن استعداداتهما لم تكن جيدة، كما أنهما لم يُقدما المستوى المتوقع بالموسم الماضي.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

وتباينت الاختيارات بشأن الفريق الثالث الهابط من دوري المحترفين، حيث توقع البعض أن يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج أو الطائي، خاصة أنهما لم يُدعما صفوفهما بالصفقات المتوقعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي السياق ذاته، توقع البعض الآخر أن الثنائي الصاعد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الرياض والأخدود سيكونان ضمن الثلاثة الهابطين مع نهاية الموسم، لعدم امتلاكهما الخبرات الكافية، خاصة أن هذه المشاركة هي الأولى لهما في دوري المحترفين.

الأخدود
لاعبو الأخدود – المصدر @FDL_KSA

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