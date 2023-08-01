الجواز السعودي ينقذ مواطنًا في إسبانيا من السجن

تعرض مواطن في إسبانيا لموقف سيئ كاد أن يقوده إلى السجن، لكن أنقذه من ذلك المصير المأساوي الجواز السعودي.

تفاصيل الواقعة

وروى الشاب– لم يذكر اسمه- خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع تويتر، تفاصيل الواقعة، قائلًا: كنت راكب سكوتر في طريق مخصص للإسكوتر، ووضعت سماعات في أذني، وأسير على الرصيف في أمان الله.

واستطرد: فجأة وجدت شخصًا أمسك يدي ورماني على الأرض، وقعد يهاوشني يقول أنت إيش فيك وما أدري إيش، قلت أنا حاطط سماعة مو سامعك، فرد: ممنوع تسوق وأنت حاطط سماعة، أعطيني إثبات ورقة لك.

السعودية عز وهيبة

وأكمل: قلت له إثبات ورقي في الفندق، تبغى تروح الفندق أو أعطيك صورة، قال: لا… أنا بوديك السجن، ونحقق معاك، فقلت له أنا من السعودية، وجاي سياحة، وأعطيته التأشيرة، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن عرف أنه سعودي احترمه، وأن وطنه زاده عزًّا وهيبة في الغربة.

وعبر عن غضبه مما تعرض له في إسبانيا، قائلًا: أسلوب سيئ الصراحة، أوروبا مهما كانت الدولة كلهم عنصريين للأسف.