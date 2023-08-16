الجيش الأردني يسقط مسيرة تحمل متفجرات قادمة من سوريا

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أعلن الجيش الأردني إسقاط مسيرة محملة بمتفجرات قادمة من الأراضي السورية بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وقالت الوكالة إن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت صباح اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع (TNT) قادمة من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.
وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.