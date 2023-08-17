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قام بعمليات في جالهريري بإقليم جلجدود

الجيش الصومالي يسقط 30 من حركة الشباب

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
الجيش الصومالي يسقط 30 من حركة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث باسم الجيش الصومالي، عبدالله عانود، أمس الأربعاء، أن 30 عنصرًا من حركة الشباب لقوا حتفهم في عمليات أمنية للجيش الوطني.

سقوط 30 فردًا

وذكر التلفزيون الصومالي عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، أن الجنرال عانود أعلن قيام الجيش بعدة عمليات في جالهريري بإقليم جلجدود أسفرت عن سقوط 30 فردًا من الحركة.

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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكينية إرجاء إعادة فتح حدودها مع الصومال بعد الهجمات الأخيرة على أراضيها المنسوبة إلى حركة الشباب الإسلامية الإرهابية.

وأشار وزير الداخلية الكيني كيثوري كينديكي إلى أن إعادة الفتح التدريجي للنقاط الحدودية في كل من مانديرا ولامو وغاريسا الحدودية لا يمكن أن تتم كما أُعلن في مايو الماضي.

هجمات منفصلة

وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل خمسة مدنيين وثمانية أمنيين في هجمات منفصلة قرب الحدود الكينية الصومالية الشهر الماضي تم اتهام حركة الشباب الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.

اجتماع وزاري

مما يذكر أن كينيا والصومال اتفقا عقب اجتماع وزاري رفيع المستوى في نيروبي في مايو الماضي على إعادة الفتح التدريجي لثلاثة معابر حدودية في غضون 90 يومًا بعد أن تم إغلاق الحدود رسميًّا بين البلدين في أكتوبر 2011 بسبب هجمات حركة الشباب الإرهابية.

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