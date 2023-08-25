Icon

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا Icon أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة Icon ظاهرة فلكية فريدة في مصر الأحد Icon فوز ثمين لـ التعاون ضد أبها بهدف Icon الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك Icon مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات Icon ألعاب نارية وطائرات درونز تضيء سماء بوليفارد الرياض Icon إكواس لقادة الانقلاب في النيجر: لم يفت الأوان Icon هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن Icon السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بالتعاون مع المقاومة الشعبية

الجيش الصومالي يسيطر على المعقل الرئيسي لـحركة الشباب

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
الجيش الصومالي يسيطر على المعقل الرئيسي لـحركة الشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيطر الجيش الصومالي، الجمعة، على مدينة إستراتيجية اعتُبرت لسنوات المعقل الرئيسي لحركة الشباب الإرهابية وسط البلاد.

المقاومة الشعبية

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: سيطر الجيش الوطني، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على مدينة عيل بور الإستراتيجية في إقليم غلغدود وسط البلاد.

قد يهمّك أيضاً
مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج

مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج

إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين

إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين

ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن الجيش الوطني والقوات الشعبية يواصلون زحفهم نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من إقليم غلغدود وسط البلاد.

مقتل 27 مسلحًا

من المعروف أن مدينة عيل بور كانت تسيطر عليها حركة الشباب لأكثر من 15 عامًا، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الصومالي مقتل 27 من مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، في عملية مخطط لها.

وأشار إلى أنه بدعم من حلفائه الدوليين، قام بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترًا من منطقة أوديغلي، في منطقة شابيلي السفلى، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة الشباب، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.

ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب، والتي تسعى للسيطرة على البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم