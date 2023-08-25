الجيش الصومالي يسيطر على المعقل الرئيسي لـحركة الشباب

سيطر الجيش الصومالي، الجمعة، على مدينة إستراتيجية اعتُبرت لسنوات المعقل الرئيسي لحركة الشباب الإرهابية وسط البلاد.

المقاومة الشعبية

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: سيطر الجيش الوطني، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على مدينة عيل بور الإستراتيجية في إقليم غلغدود وسط البلاد.

ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن الجيش الوطني والقوات الشعبية يواصلون زحفهم نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من إقليم غلغدود وسط البلاد.

مقتل 27 مسلحًا

من المعروف أن مدينة عيل بور كانت تسيطر عليها حركة الشباب لأكثر من 15 عامًا، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الصومالي مقتل 27 من مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، في عملية مخطط لها.

وأشار إلى أنه بدعم من حلفائه الدوليين، قام بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترًا من منطقة أوديغلي، في منطقة شابيلي السفلى، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة الشباب، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.

ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب، والتي تسعى للسيطرة على البلاد.