Icon

فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي Icon سحب ركامية وأمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة Icon الاتفاق يعلن رحيل داركو فيلكوفسكي Icon المؤبد لـ 4 عراقيين وإيراني اغتالوا مواطنًا أمريكيًا Icon القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين النجم الساطع 2023 بمصر Icon الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا Icon فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش Icon موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة Icon التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد Icon الركراكي: أطمح أن يُقدم حمدالله الأفضل مع المنتخب المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع عدم الوضوء من الصنابير

الحج: تخلصوا من الأكواب المستعملة في شرب ماء زمزم بالمكان المخصص

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
الحج: تخلصوا من الأكواب المستعملة في شرب ماء زمزم بالمكان المخصص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبهت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين والزائرين بعدد من النصائح عند الشرب من ماء زمزم، لاستشعار بركتها ورجاء فضلها.

نصائح عند الشرب من ماء زمزم

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بمنصة “إكس” إنه يراعى التخلص من الأكواب المستعملة في شرب ماء زمزم في المكان المخصص.

قد يهمّك أيضاً
مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر

مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر

وفد اتحادي في ليفربول لإنهاء صفقة محمد صلاح

وفد اتحادي في ليفربول لإنهاء صفقة محمد صلاح

وأضافت أنه يجب عدم الوضوء من الصنابير المخصصة لماء زمزم، والمحافظة على النظافة.

نقاط بيع معتمدة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة شراء عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة.

وأكدت أنه يجب على الراغبين التوجه عند الحصول على ماء زمزم إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة، بدلًا من الشراء بشكل غير نظامي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم