الحج: تخلصوا من الأكواب المستعملة في شرب ماء زمزم بالمكان المخصص

نبهت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين والزائرين بعدد من النصائح عند الشرب من ماء زمزم، لاستشعار بركتها ورجاء فضلها.

نصائح عند الشرب من ماء زمزم

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بمنصة “إكس” إنه يراعى التخلص من الأكواب المستعملة في شرب ماء زمزم في المكان المخصص.

وأضافت أنه يجب عدم الوضوء من الصنابير المخصصة لماء زمزم، والمحافظة على النظافة.

نقاط بيع معتمدة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة شراء عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة.

وأكدت أنه يجب على الراغبين التوجه عند الحصول على ماء زمزم إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة، بدلًا من الشراء بشكل غير نظامي.