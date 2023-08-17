Icon

90 وظيفة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” Icon 14 ألف مستفيد بأم القرى ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية Icon لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين Icon الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة Icon الداخلية تحدد موعد القبول بالوظائف العسكرية في الأمن العام والسجون Icon بدء التسجيل في مسابقة موهوب للمنافسة في 19 أولمبياد دولياً Icon مالك الروقي .. خبرات شبابية إبداعية تقود دفة القناة الثقافية Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين Icon البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن وظائف شاغرة Icon موسم الاستغلال على الأبواب.. العشوائية تُلقي بالمعلمين في احتكارية مراكز التدريب للرخصة المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر تطبيق تُسك أو تطبيق توكلنا خدمات

الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام باستخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة الشريفة قبل الوصول، شاكرة لهم التزامهم بالتعليمات.

استخراج التصاريح

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس “تويتر سابقا”، تقول تحت عنوان “تصريح الصلاة في الروضة الشريفة”: “ضيوف الرحمن؛ قبل ذهابكم إلى الروضة الشريفة، نأمل منكم استخراج تصريح الصلاة عبر تطبيق تُسك، أو تطبيق توكلنا خدمات”.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط أساسي قبل زيارة الروضة الشريفة، فضلًا عن إصدار التصريح اللازم من تطبيق نسك.

عدم الإصابة بكورونا

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: زيارة المدينة المنورة هل تحتاج تصريح؟ ليرد عليه حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
حالة مطرية غزيرة على جازان
السعودية اليوم

حالة مطرية غزيرة على جازان

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن
آخر الاخبار

التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن

آخر الاخبار
الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش
الرياضة

الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش

الرياضة
الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال
السعودية اليوم

الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

السعودية اليوم
30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بـ...

السعودية اليوم
استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع
العالم

استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل...

العالم
صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي البطولة العربية
الرياضة

صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي...

الرياضة