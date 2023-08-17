الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة

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دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام باستخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة الشريفة قبل الوصول، شاكرة لهم التزامهم بالتعليمات.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس “تويتر سابقا”، تقول تحت عنوان “تصريح الصلاة في الروضة الشريفة”: “ضيوف الرحمن؛ قبل ذهابكم إلى الروضة الشريفة، نأمل منكم استخراج تصريح الصلاة عبر تطبيق تُسك، أو تطبيق توكلنا خدمات”.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط أساسي قبل زيارة الروضة الشريفة، فضلًا عن إصدار التصريح اللازم من تطبيق نسك.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: زيارة المدينة المنورة هل تحتاج تصريح؟ ليرد عليه حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.