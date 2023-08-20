الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

في موقف إنساني نبيل، تنازل المواطن داخل سليم البلادي الحربي عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى في ساحة القصاص، مسجلًا أسمى معاني العفو والصفح.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة قبل 9 سنوات في محافظة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة بعد مشاجرة بين الضحية ابن داخل الحربي والقاتل.

عفو وشهامة

من جانبه أثنى شيخ قبائل معبّد الشيخ عواض بن مغبش النتاف في مقطع صوتي، على عفو وشهامة داخل بن سليم البلادي الحربي وتنازله هذا اليوم عن حقه في القصاص من قاتل ابنه لوجه الله، واصفًا عفوه بالموقف الإنساني العظيم.

وأثار تنازل الحربي عن قاتل ابنه في ساحة القصاص مشاعر المواطنين، الذين دعوا له بأن يجعل عمله في ميزان حسناته وأن يتغمد ابنه بالرحمة والمغفرة.