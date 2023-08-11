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التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني

الحرب العالمية السادسة في الدمام

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
الحرب العالمية السادسة في الدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية “عيشها” عن موعد مسرحية الحرب العالمية السادسة، والتي تأتي ضمن فعاليات جولة المملكة.

وذكر الحساب الرسمي لـ عيشها على منصة “إكس”: “قروب البلام جااااينكم بأحداث ممتعة في مسرحية الحرب العالمية السادسة ضمن فعاليات جولة المملكة”.

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وأوضحت أنه سيتم عرض المسرحية على مسرح كلية الأصالة بالدمام في أيام 16 لـ 19 أغسطس الحالي.

ونوهت المنصة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

عدد الزوار

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

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