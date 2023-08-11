الحرب العالمية السادسة في الدمام

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أعلنت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية “عيشها” عن موعد مسرحية الحرب العالمية السادسة، والتي تأتي ضمن فعاليات جولة المملكة.
وذكر الحساب الرسمي لـ عيشها على منصة “إكس”: “قروب البلام جااااينكم بأحداث ممتعة في مسرحية الحرب العالمية السادسة ضمن فعاليات جولة المملكة”.
وأوضحت أنه سيتم عرض المسرحية على مسرح كلية الأصالة بالدمام في أيام 16 لـ 19 أغسطس الحالي.
ونوهت المنصة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا.
وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.
وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.
إيش بيكون مصيرهم بعد الانفجار الكبير؟🔥
قروب البلام جااااينكم بأحداث ممتعة في مسرحية ”الحرب العالمية السادسة” ضمن فعاليات #جولة_المملكة😍🎭
📍الدمام-مسرح كليات الأصالة
🗓️19-16 أغسطس
احجز الحين و #عيشها📲https://t.co/cwY4uG0xJE pic.twitter.com/rW9xAwH89K
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 11, 2023