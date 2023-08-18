الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر الثانية إيكواس تحدد موعد التدخل العسكري في النيجر 30 دائرة تنفيذ إدارية استعدادًا لبدء العمل بالمحاكم الوحدة يمطر شباك الشباب بثلاثية الأرصاد لأهالي جازان: أمطار غزيرة غدًا حتى المساء النصر يواصل معاناته في دوري روشن ويخسر ضد التعاون بثنائية الاتفاق يواصل التألق ويهزم الحزم بثنائية هدى حسين تحتفل بنجاح مسرحيتها في الرياض على طريقتها الخاصة إلغاء خاصية الحظر عبر منصة إكس شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة
ظهرت الحسرة على وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد خسارة النصر اليوم ضد التعاون بثنائية دون رد في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.
وبدا رونالدو غاضبًا بسبب أداء الفريق كما وجه بعض الاعتراضات لحكم اللقاء.
وفي المباراة سجل اللاعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.
وانتهى الشوط الأول بتأخر أصفر الرياض بهدف.
وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا إحراز الهدف الأول له ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي التعاون.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، أضاف التعاون الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد باحسين، ليفوز التعاون بنتيجة 2/ 0.
أصفر الرياض تجمد رصيده عند صفر من خسارتين في أول جولتين أمام كل من الاتفاق والتعاون، بينما أصبح رصيد التعاون 4 نقاط.
حسرة رونالدو بعد خسارة مباراة التعاون#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/zmkrudsxEb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023