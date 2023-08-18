الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر الثانية

ظهرت الحسرة على وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد خسارة النصر اليوم ضد التعاون بثنائية دون رد في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو غاضبًا

وبدا رونالدو غاضبًا بسبب أداء الفريق كما وجه بعض الاعتراضات لحكم اللقاء.

وفي المباراة سجل اللاعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول بتأخر أصفر الرياض بهدف.

وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا إحراز الهدف الأول له ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي التعاون.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، أضاف التعاون الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد باحسين، ليفوز التعاون بنتيجة 2/ 0.

أصفر الرياض تجمد رصيده عند صفر من خسارتين في أول جولتين أمام كل من الاتفاق والتعاون، بينما أصبح رصيد التعاون 4 نقاط.