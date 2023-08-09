الحكم النقبي يُغضب جمهور النصر

أثار الحكم الإماراتي عادل النقبي، غضب جماهير العالمي، بسبب قرارته خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الشرطة العراقي.

تعادل النصر ضد الشرطة

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الشرطة العراقي المقامة على مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتعادل بدون أهداف.

الجماهير غاضبة من الحكم الإماراتي

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الشرطة، العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل، وفي مقدمتها؛ إلغاء الهدف الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب عدم احتساب ركلة جزاء لساديو ماني.

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس” مع الأداء التحكيمي في الشوط الأول، ليصبح وسم الحكم الإماراتي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال محمد العالمي: “الحكم الإماراتي مشخصنها مع العالمي اليوم.. لا تعليق”.

وكتب الإعلامي علي هبة: “الحكم الإماراتي يتجاهل ركلتي جزاء للنصر في أقل من 3 دقائق!!.. هل هي توجيهاته من حكم الفار.. أم عناد من حكم الساحة؟”، وقال محمد المبارك: “هدف صحيح ألغاه الحكم الإماراتي بداعي التسلل وما رجع للفار، بلنتي بروزوفيتش، بلنتي ماني، الحكم الإماراتي يسير على خطى الحكم القطري”.

وعلق نصراوي صريح، قائلًا: “هدف نصراوي صحيح ١٠٠٪ تم إلغاؤه، ضربة جزاء صحيحه لبروزوفيتش لم تحتسب، ضربة جزاء صحيحة أخرى لم تحتسب، وش ناوي عليه الحكم الإماراتي؟ وش يبي من النصر؟”.