الاستراتيجية الجديدة لجامعة كاوست نقطة إلهام وانطلاق جديد السعودية دولة عطاء بلا حدود تمنح بسخاء وكرم استثنائي الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر أمطار غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وأوش في قيرغيزستان أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق
أعلنت وزارة الخارجية ممثلة في (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية) عن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية بدرجة (محاضر) و (أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه على النحو التالي:
– العلوم السياسية
– العلاقات الدولية
– الإعلام
– الاقتصاد
– اللغة الفرنسية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير لوظائف (محاضر) أو الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).
– أن لا يقل التقدير عن (جيد جداً).
– إرفاق المستندات المطلوبة.
– لا يشترط الخبرة.
– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير) لوظائف (محاضر).
– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) لوظائف (أستاذ مساعد).
– صورة معادلة الشهادة من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم (للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة).
– السيرة الذاتية.
التقديم متاح حاليا من خلال إرسال جميع الأوراق الثبوتية عبر البريد التالي:[email protected] ويستمر حتى الخميس 1445/2/22هـ.