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الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية ممثلة في (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية) عن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية بدرجة (محاضر) و (أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف (أستاذ مساعد):

– العلوم السياسية
– العلاقات الدولية
– الإعلام
– الاقتصاد

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التخصصات المطلوبة لوظائف (محاضر):

– اللغة الفرنسية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير لوظائف (محاضر) أو الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).
– أن لا يقل التقدير عن (جيد جداً).
– إرفاق المستندات المطلوبة.
– لا يشترط الخبرة.

الوثائق المطلوبة:

– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير) لوظائف (محاضر).
– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) لوظائف (أستاذ مساعد).
– صورة معادلة الشهادة من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم (للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة).
– السيرة الذاتية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال إرسال جميع الأوراق الثبوتية عبر البريد التالي:[email protected] ويستمر حتى الخميس 1445/2/22هـ.

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