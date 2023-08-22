الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية ممثلة في (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية) عن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية بدرجة (محاضر) و (أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف (أستاذ مساعد):

– العلوم السياسية

– العلاقات الدولية

– الإعلام

– الاقتصاد

التخصصات المطلوبة لوظائف (محاضر):

– اللغة الفرنسية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير لوظائف (محاضر) أو الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).

– أن لا يقل التقدير عن (جيد جداً).

– إرفاق المستندات المطلوبة.

– لا يشترط الخبرة.

الوثائق المطلوبة:

– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير) لوظائف (محاضر).

– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) لوظائف (أستاذ مساعد).

– صورة معادلة الشهادة من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم (للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة).

– السيرة الذاتية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال إرسال جميع الأوراق الثبوتية عبر البريد التالي:[email protected] ويستمر حتى الخميس 1445/2/22هـ.